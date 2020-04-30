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Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"

Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"

Во время самоизоляции Настя Ивлеева увеличила количество эфиров и постов в инстаграме — блогер и телеведущая приглашала звезд шоу-бизнеса пообщаться в прямом эфире, снимала видео в своем загородном доме и регулярно отвечала на вопросы фолловеров. На этой неделе она снова предложила им прислать вопросы для ставшего традиционным блица. Один из них поинтересовался у нее, с кем Ивлеевой проще дружить.

С парнями мне дружить нравится гораздо больше, чем с девочками, так остается до сих пор. И друзей мальчиков у меня сейчас даже гораздо больше, чем девочек. Во-первых, потому что я сама пацанка. И мне нравится мужская дружба, как мальчики решают вопросы, то, что они не истерят и не обсуждают за спиной,— рассказала она о себе.


Настя Ивлеева

Феминистские сообщества в твиттере привлек ответ Насти на этот вопрос. Их участницы раскритиковали блогера за высказывание, как им показалось, не в пользу женского пола.

Отписалась от Насти Ивлеевой… Мы долго с ней дружили, но увы… Наши пути расходятся. "Мне нравится мужская дружба, нравится, как мальчики решают вопросы, что они не обсуждают ничего за спиной". Ок. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)О боже, Ивлеева в курсе, что все эти качества не зависят от того, мужчина ты или женщина, а зависят от личных качеств самого человека, воспитания и так далее, если она обобщила всех, исходя сугубо из своего личного опыта.Кто-нибудь, скажите Ивлеевой, что это называется не "пацанка", а "белопальтовая мизогинка".Интересно, когда-нибудь эти люди поймут, что репродуктивная система не влияет на характер и круг интересов человека?— посыпались на Ивлееву гневные комментарии от пользователей твиттера, скрывших свои имена под никами.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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