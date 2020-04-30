Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди других регионов России. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут». Выпуск опубликован на YouTube.

По его словам, с 12 мая в регионе открываются торговые центры. Абзалов также сравнил положение с коронавирусом в Калининградской области и в Москве, отметив, что в столице «ситуация достаточно сложная».

Ранее сообщалось, что регионы России обогнали Москву по темпам распространения коронавируса. Как сообщил оперативный штаб, доля новых заболевших в столице составила 38,01 процента от общего числа новых пациентов в стране.

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам. Только за последние сутки в стране выявили 5841 новый случай в 82 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (2220), Московской области (686) и Санкт-Петербурге (290).