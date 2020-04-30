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Назван самый дорогой клуб английской Премьер-Лиги

Назван самый дорогой клуб английской Премьер-Лиги
Школа менеджмента Университета Ливерпуля (ULMS) представила на суд общественности рейтинг самых дорогостоящих клубов АПЛ. Как это ни странно, первое место занял «Тоттенхэм».

Стоимость «шпор» оценивают в 2,5 млрд фунтов стерлингов. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» - 2,2 млрд фунтов. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» (2,1).
Добавим, что самым дешёвым клубом английской Премьер-Лиги назван «Борнмут». Стоимость «вишенок» оценили в 99 миллионов фунтов.

Топ-10 списка ULMS выглядит следующим образом:

1. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд фунтов;

2. «Манчестер Сити» – 2,2 млрд;

3. «Манчестер Юнайтед» – 2,1 млрд;

4. «Ливерпуль» – 1,5 млрд;

5. «Арсенал» – 1,3 млрд;

6. «Челси» – 1,2 млрд;

7. «Вулверхэмптон» – 458 млн;

8. «Ньюкасл» – 387 млн;

9. «Бернли» – 350 млн;

10. «Лестер» – 304 млн.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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