Назван самый дорогой клуб английской Премьер-Лиги

Лидия Мартынова

Школа менеджмента Университета Ливерпуля (ULMS) представила на суд общественности рейтинг самых дорогостоящих клубов АПЛ. Как это ни странно, первое место занял «Тоттенхэм».Стоимость «шпор» оценивают в 2,5 млрд фунтов стерлингов. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» - 2,2 млрд фунтов. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» (2,1).Добавим, что самым дешёвым клубом английской Премьер-Лиги назван «Борнмут». Стоимость «вишенок» оценили в 99 миллионов фунтов.Топ-10 списка ULMS выглядит следующим образом:1. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд фунтов;2. «Манчестер Сити» – 2,2 млрд;3. «Манчестер Юнайтед» – 2,1 млрд;4. «Ливерпуль» – 1,5 млрд;5. «Арсенал» – 1,3 млрд;6. «Челси» – 1,2 млрд;7. «Вулверхэмптон» – 458 млн;8. «Ньюкасл» – 387 млн;9. «Бернли» – 350 млн;10. «Лестер» – 304 млн.