Назван самый дорогой клуб английской Премьер-Лиги
Сегодня, 01:42 Лидия Мартынова
Школа менеджмента Университета Ливерпуля (ULMS) представила на суд общественности рейтинг самых дорогостоящих клубов АПЛ. Как это ни странно, первое место занял «Тоттенхэм».
Стоимость «шпор» оценивают в 2,5 млрд фунтов стерлингов. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» - 2,2 млрд фунтов. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» (2,1).
Добавим, что самым дешёвым клубом английской Премьер-Лиги назван «Борнмут». Стоимость «вишенок» оценили в 99 миллионов фунтов.
Топ-10 списка ULMS выглядит следующим образом:
1. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд фунтов;
2. «Манчестер Сити» – 2,2 млрд;
3. «Манчестер Юнайтед» – 2,1 млрд;
4. «Ливерпуль» – 1,5 млрд;
5. «Арсенал» – 1,3 млрд;
6. «Челси» – 1,2 млрд;
7. «Вулверхэмптон» – 458 млн;
8. «Ньюкасл» – 387 млн;
9. «Бернли» – 350 млн;
10. «Лестер» – 304 млн.
По материалам: gogetnews.info