Названы условия ядерного ответа России на атаку США

Вадим Карасев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, при каких условиях Москва атакует Вашингтон с применением ядерного оружия в качестве ответной меры. Она сослалась на нормы существующей военной доктрины.

Захарова гарантировала ответное применение атомных вооружений в случае, если американцы запустят ракету с подлодки. Таким образом она отреагировала на планы Пентагона создать ядерные заряды малой мощности и оснастить ими субмарины.

"Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия".

Дипломат также обвинила США в попытке стереть грань между стратегическим и тактическим ядерным оружием. Все это лишь повысит угрозу конфликта с применением таких бомб или ракет, считает она.

Ранее американские СМИ рассказали о "чудо-лодке" из СССР с атомным реактором, утилизированной в РФ.