Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы условия ядерного ответа России на атаку США

Названы условия ядерного ответа России на атаку США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, при каких условиях Москва атакует Вашингтон с применением ядерного оружия в качестве ответной меры. Она сослалась на нормы существующей военной доктрины.

Захарова гарантировала ответное применение атомных вооружений в случае, если американцы запустят ракету с подлодки. Таким образом она отреагировала на планы Пентагона создать ядерные заряды малой мощности и оснастить ими субмарины.

"Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия".

Дипломат также обвинила США в попытке стереть грань между стратегическим и тактическим ядерным оружием. Все это лишь повысит угрозу конфликта с применением таких бомб или ракет, считает она.

Ранее американские СМИ рассказали о "чудо-лодке" из СССР с атомным реактором, утилизированной в РФ.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с
Обвиненный в домогательствах главред «Эха Москвы» извинился
Обвиненный в домогательствах главред «Эха Москвы» извинился
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Суммарный тираж "Зулейха открывает глаза" превысил 600 тысяч экземпляров
Суммарный тираж "Зулейха открывает глаза" превысил 600 тысяч
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Опубликован список главных российских писателей десятилетия
Опубликован список главных российских писателей десятилетия
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Лунный день сегодня 30 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 30 апреля 2020 года
Что смотреть онлайн 30 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 апреля. Расписание трансляций
Как живет внучка Льва Новоженова, потерявшая мать
Как живет внучка Льва Новоженова, потерявшая мать

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция

Еще по теме

В Пентагоне предостерегли Северную Корею от применения ядерного оружия
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
США планируют увеличить количество ядерного оружия из-за России
МИД РФ: в доктрине США нет жестких рамок по применению ядерного оружия