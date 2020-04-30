Норвегия будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь

Влада Некрасова

Министерство нефти и энергетики Норвегии сообщило, что страна будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, передает агентство Рейтер.

"Мы сократим норвежскую добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в июне и на 134 тысячи баррелей в сутки во второй половине 2020 года. Кроме того, запуск добычи на некоторых месторождениях будет отложен до 2021 года", - приводит агентство слова министра нефти и энергетики Тины Бру.

"Следовательно, общая добыча Норвегии в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем изначально планировали компании. Это регулирование прекратится к концу этого года", - сообщила министр.

Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.