Новые правила работы для вахтовиков утвердили из-за пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Правительство РФ изменило правила работы организаций, применяющих вахтовый метод, в связи с распространением на территории страны коронавирусной инфекции нового типа. 29 апреля данное постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина. Об этом сообщает Интерфакс.

Действовать новые правила будут до конца 2020 года. Властям регионов рекомендовано оказывать содействие и помощь предприятиям, работающим вахтовым методом, в области обеспечения всем необходимым работников, в организации здравоохранения и оказания услуг связи.

На основании утвержденных правил в организациях необходимо реализовывать меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и проводить противоэпидемические мероприятия на объектах, в местах отдыха сотрудников, а также при организации смены и пути следования персонала к месту производимых работ и обратно.

Если прибытие новой смены сотрудников невозможно из-за ситуации, связанной с распространением COVID-19, допускается удлинение вахты сроком не более, чем на 3 месяца. При этом продолжительность рабочего дня не должна превышать 12 часов. Отдых между сменами должен составлять не менее 12 часов. Переработку следует оплачивать, как сверхурочные.

Увеличение продолжительности вахты возможно только с письменного согласия работника, оформленного в виде дополнительного соглашения к трудовому договору.

Если сотрудники не приступают к вахте в связи с противоэпидемическими мероприятиями по предупреждению распространения коронавируса, работодатель обязан оплатить простой в размере не менее 2/3 тарифной ставки или должностного оклада.

В случае невозможности прибытия сменного персонала допускается изменение учетного периода рабочего времени сроком не более одного года при соблюдении нормальной продолжительности периодов работы и отдыха.

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