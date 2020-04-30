Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии

Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии

Российские химики разработали органический препарат, применяемый врачами перед сеансом магнитно-резонансной томографии с использованием контрастных веществ. Ученые модифицировали белок плазмы крови альбумин, внедрив в него молекулы нитроксильных радикалов. В отличие от предыдущих аналогичных препаратов, новый не содержит токсичных металлов в составе, а также увеличивает точность МРТ. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда. О своей работе ученые сообщили в журнале Molecules, кратко о них рассказывается в пресс-релизе РНФ.

Стандартный метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) основан на явлении ядерного магнитного резонанса атомов водорода. Сперва мощное постоянное магнитное поле выстраивает направление магнитных моментов ядер — спинов. Затем под воздействием переменного магнитного поля они начинают двигаться, что создает электромагнитный сигнал, который фиксирует томограф и на его основе создает изображение изучаемого объекта. Ткани по-разному насыщены водородом, а потому при измерении электромагнитного отклика области организма будут отличаться. Лучше всего МРТ подходит для анализа органов, в которых содержится больше всего воды, например, мозга или кровеносных сосудов. Но иногда этот способ приходится применять и для других частей тела, и пациенту прописывают курс специальных препаратов, улучшающих «видимость» для аппарата МРТ. В частности, такой подход используется при поиске мелких метастазов. Однако подобные препараты содержат в своем составе токсичный металл гадолиний, поэтому Европейское агентство лекарственных средств ограничило для врачей доступ к этим веществам — теперь введение контрастных препаратов возможно только в маленьких дозах и в случаях, когда контрастная томография необходима.

«Химики давно заметили потенциал органических препаратов для проведения контрастной МРТ. Наша научная группа поставила себе задачу — найти органическое вещество, соответствующее четырем параметрам: оно должно присутствовать в норме в организме пациента, у него должна быть маленькая действующая концентрация, высокая растворимость и совместимость с организмом. В результате мы выбрали сывороточный альбумин человека — белок, содержащийся в крови и спинномозговой жидкости. Препараты на основе альбумина использовались для МРТ и раньше, но в своем исследовании мы решили развить потенциал этого белка. Совместив пространственно затрудненные для влияния посторонних факторов нитроксильные радикалы и сывороточный альбумин, мы получили четыре разновидности нашего препарата HSA-NIT», — рассказывает руководитель проекта Игорь Григорьев, заведующий лабораторией азотистых соединений Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова.

В ходе испытаний ученые проверяли устойчивость препарата и показали его низкую токсичность на уровне природного белка. Известно, что нитроксильный радикал восстанавливается в организме постепенно при помощи природных восстановителей — по этому параметру HSA-NIT превосходит своих предшественников в разы. Также ученые отметили, что белок в составе препарата выводится из крови человека в течение 25 дней — в случае металлосодержащих контрастных веществ за такое время у пациента могло бы ухудшиться здоровье из-за их токсичности, но при использовании HSA-NIT такого риска нет, и окно для съемки МРТ увеличивается.

Исследование российских химиков показало, что использование сывороточного альбумина при создании контрастных препаратов поможет улучшить продуктивность и точность процесса МРТ. Ученые считают, что в будущем возможно сильно увеличить количество нитроксильных радикалов в препарате, чтобы продолжить усовершенствование МРТ с применением контрастных веществ, ведь даже нынешней точности томографии может не хватать для диагностирования некоторых заболеваний. Следующей целью исследователей станет разработка новых конъюгантов для большего контрастирования тканей пациента.

В исследовании принимала участие лаборатория биомедицинской химии ИХБФМ СО РАН.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
Аслан Бжания сменил мэра Сухума
Аслан Бжания сменил мэра Сухума
Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии
Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии
Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах
Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех
«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту
«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу
Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу

Топ на сегодня

США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Еще по теме

Ученые изучили влияние процедуры МРТ на людей с татуировками
Каштаны помогут в диагностике рака, – ученые
Повреждение мозга может превратить человека в преступника
Ученые опровергли миф о побочных эффектах у людей с татуировками после томографии