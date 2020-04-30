NYT: власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19

Анастасия Иванова

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа заставили американские спецслужбы искать доказательства, подтверждающие теорию о том, что происхождение коронавируса COVID-19 связано с лабораторией в китайском городе Ухань, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних чиновников США.

Трамп ранее заявил, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

По словам источников издания, инициативу в давлении на американские разведслужбы взял на себя ранее возглавлявший ЦРУ госсекретарь США Майк Помпео. Помимо этого сообщается, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер, который ранее был журналистом в Пекине, с января время от времени заставлял разведку собирать данные, которые могли бы поддержать любую теорию происхождения вируса, связанную с лабораторией. Госдепартамент и совет национальной безопасности отказались от комментариев по этому вопросу.

Как пишет издание, некоторые аналитики, занимающиеся вопросами в области разведки, обеспокоены тем, что давление со стороны представителей администрации президента может исказить оценки относительно вируса. При этом многие разведывательные службы скептически относятся к тому, что можно найти доказательства связи с лабораторией.