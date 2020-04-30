Обвиненный в домогательствах главред «Эха Москвы» извинился

Вадим Карасев

Алексей ВенедиктовФото: Александр Музыченко / «Коммерсантъ»Продолжение: Обвинившая Венедиктова в домогательствах назвала его извинения издевательскими

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед бывшим пресс-секретарем Алексея Навального Анной Ведутой, которая ранее обвинила его в домогательствах. Слова Венедиктова опубликованы на сайте радиостанции.

Главред радиостанции заявил, что имеет свой взгляд на события, описанные Ведутой. «Я мог бы сказать: "Этого не было". Но я этого не помню. Но что вот так оно было — этого точно быть не могло», — выразился главред радиостанции. При этом он извинился перед девушкой за то, что она чувствует себя некомфортно «из-за того, как ей представлялось это».

«И это правильно, потому что если вы своими действиями, или мыслями, или поступками, даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться», — подчеркнул Венедиктов, после чего еще раз подчеркнул, что у него сложилось другое впечатление от общения с ней.

Ранее Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, а после окончания предложил отвезти домой ее и двух ведущих радиостанции.

В конце поездки остались Ведута, Венедиктов и водитель автомобиля. По словам Ведуты, она сидела с главредом на заднем сиденье машины, когда Венедиктов придвинулся к ней, обнимал и трогал за бедра. Она попросила его прекратить, однако Венедиктов, по ее словам, настоял на том, чтобы проводить ее до двери квартиры. «Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — описала произошедшее Ведута.

Сам Венедиктов заявил, что не переходил с Ведутой никаких границ и не пытался попасть к ней домой. «Попасть домой — ну это фу», — сказал главред «Эха».