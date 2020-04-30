Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС

Влада Некрасова

По информации СММ ОБСЕ, российские наемники с начала 2020 года свыше семи тысяч раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении обстрелов, захватчики продолжают вести огонь на поражение по подразделениям Объединенных сил. Так, с начала 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих ежедневных отчетах зафиксировала свыше семи тысяч случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Вдоль всей линии столкновения широко применяется стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы», - сообщил Кравченко.Он отметил, что целью вооруженных формирований Российской Федерации является попытка нанести потери ВС Украины и не допустить восстановления территориальной целостности Украины, возвращения контроля над временно оккупированными территориями.Командующий Объединенными силами заметил, что оккупационные войска не отвели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и своими действиями грубо нарушают Минские договоренности. Периодически противник осуществляет артиллерийские обстрелы из скрытых огневых позиций, которые, как правило, оборудованы в пределах оккупированных сел и городков.«Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, боевики систематически обстреливают населенные пункты, вследствие чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Самая большая активизация противника наблюдается на Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Мариупольском направлениях», - отметил Кравченко, добавив, что оккупационные власти продолжают препятствовать Миссии ОБСЕ в объективной оценке нарушений Минских договоренностей. В частности, противник регулярно не допускает наблюдателей ОБСЕ на свои военные объекты и неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ. С этой целью российско-оккупационные войска регулярно сообщают о закрытии определенных районов якобы для проведения учений и работ по разминированию местности, что не соответствует действительности. В последнее время такие действия оккупанты объясняют еще и проведением мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.В то же время Кравченко уверил, что провокации оккупантов получают адекватный ответ со стороны украинских военных. Только за 2020 год подтверждена ликвидация 143 российских наемников, 273 боевика были ранены, уничтожено 28 единиц техники. Всего за время проведения ООС потери российско-оккупационных войск составили 1234 убитыми и 2074 ранеными.