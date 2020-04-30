Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева

Анастасия Иванова

Телеведущая Ольга Ушакова вспомнила громкую историю, произошедшую почти два года назад. Тогда Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку в одном из московских кафе. В то утро пострадал не только чиновник Денис Пак, но и водитель Ольги Виталий Соловчук.

Шофер, ждавший Ушакову со съемок, получил травмы, в числе которых перелом носа. Пострадал в драке и иномарка. Теперь теледива хочет добиться справедливости и получить с футболистов 300 тысяч рублей. Именно в такую сумму она оценивает повреждения машины: разбитое стекло, испачканный кровью водителя салон.

Напомним, что за драку в кафе Кокорин и Мамаев уже понесли заслуженное наказание. Они вышли из колонии по УДО, проведя там полгода. Примерно столько же они ждали вынесения приговора, находясь в сизо.





Позже Кокорин настаивал на том, что вся история была заказная. «Мы с Денисом Паком разошлись мирно, пожали друг другу руки, а потом это все началось. Но я не знаю, кто за всем этим стоял. Были люди, которые обращались к родителям, говорили, мол, платите нам 5 миллионов евро, и мы ребят вытащим из тюрьмы. Но мы решили решать дело через суд», — говорил Кокорин.

Ольга Ушакова ранее уже комментировала этот инцидент. Ведущая Первого канала нелестно отозвалась в адрес футболистов в Instagram, но потом запись удалила.

«Дело же не в деньгах. А в том, что какие-то обнюхавшиеся в стрип-клубе крутыши потеряли связь с реальностью, отчасти потому что многое им сходит с рук», — писала Ольга.

Видимо, теперь деньги Ушаковой все-таки понадобились. Женщина недавно родила четвертого ребенка, девочку Беллу. Напомним, Ольга замужем за кипрским ресторатором Адамом Каримом. Они также растят трех дочек, Дарью, Ксению и Марию. Две старшие были рождены в гражданском браке телеведущей. Об отце девочек Ольга ничего не рассказывает.

Фото: Instagram