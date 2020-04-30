Онлайн-марафон Doctor Jazz Party пройдет в поддержку врачей и больниц

Влада Некрасова

Сегодня, в Международный день джаза, в 16:00 по Москве при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пройдет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников.

Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом. На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

В марафоне примут участие десятки исполнителей из разных стран. Среди них: квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие.