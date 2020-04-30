Опубликован список главных российских писателей десятилетия

Вадим Карасев

Людмила ПетрушевскаяФото: Екатерина Цветкова / Globallookpress.com

Опубликован список главных российских писателей десятилетия по версии поэта, прозаика и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Первой в перечне оказалась Людмила Петрушевская. По мнению Быкова, в ее творчестве «внимание к унизительным деталям, болезням и уродствам причудливо сочетаются с детской чистой сентиментальностью и нежным юмором».

В список также были включены Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Михаил Веллер, Борис Акунин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Ксения Букша. Кроме того, Быков добавил и свое имя, отметив, что «считает себя посильным продолжателем дела Стругацких и Трифонова, хотя сильно отличается от обоих». Своими главными работами писатель считает поэму в прозе «ЖД» и автобиографический роман-прохождение «Квартал».

В марте портал LiveLib объявил самую популярную писательницу десятилетия. Ею стала британка Джоан Роулинг, написавшая серию книг о волшебнике Гарри Поттере. Вторую строчку заняла Агата Кристи, автор детективов об Эркюле Пуаро. Замкнула тройку Светлана Мартынчик, чьи книги выходят под псевдонимом Макс Фрай.