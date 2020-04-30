Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 30 апреля

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире на утро 30 апреля составляет 3 193 961. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 77,2 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 227 644. Еще свыше 972 тысяч пациентов выздоровели.

Наиболее пострадавшими от коронавируса стран остаются США — там число зараженных превысило 1 миллион человек (1,03 миллиона). Также в пятерке оказались Испания (236,8 тысячи), Италия (203,5 тысячи), Франция (166 тысяч) и Великобритания (166,4 тысячи). Германия вышла из топ-5 по случаям инфицирования (161,5 тысячи).

В России с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 99 399 человек. Излечились 10 286 пациентов, умерли — 1037. За сутки прирост составил 5 841 случай инфицирования, умерли 108 пациента.