Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу

Лидия Мартынова

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева призналась, что поклонников шоу «Маска» ждет продолжение и новые герои. Второй сезон полюбившегося шоу выйдет на экраны будущей весной.

Сумачева сообщила журналистам, что рейтинги шоу «Маска» были очень высокими и превзошли все ожидания. «Очень приятно, что продукт пришелся по вкусу зрителю. Не было ни одного человека из моего окружения, не спросившего, кто кроется под маской Льва или Оленя. Здорово, что наша работа получила такой резонанс», — поделилась продюсер.

Точной даты старта нового сезона создатели пока не называют, но обещают радовать поклонников спецвыпусками. Напомним, что «Маска» является адаптацией южнокорейского проекта. Но еще до россиян телефраншизу запустили американцы и тоже с огромным успехом.

«В Америке после ряда выпусков утвердили сразу несколько новых сезонов. В Корее «Маска» выходит раз в год. Мы же будем смотреть по ситуации. Но, скорее всего, новый сезон будет следующей весной», — отметила Сумачева.

В первом сезоне в креслах жюри сидели Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. По словам Юлии, состав судей останется таким же.

А вот участники шоу — это, конечно сплошь новые лица. К слову, некоторые артисты не попали в первый сезон из-за элементарной занятости. Например, сергей Лазарев был специальным гостем передачи, так как сниматься во всех выпусках он не мог в силу плотного графика. Тем не менее его появление на сцене очень порадовало жюри и зрителей.

Главной изюминкой «Маски» являются грандиозные костюмы участников. Правда, все конкурсанты как один жаловались на то, что им трудно передвигаться и наблюдать за происходящим. Но все это компенсировалось роскошным зрелищем и великолепным звуком. «В костюм встроен специальный микрофон. Он помогал в работе звукорежиссеру, который сидел в передвижной телевизионной станции и автоматически в режиме реального времени мог совершать манипуляции с голосом: повысить его или понизить. Перед каждым выходом на сцену мы давали артисту возможность поговорить, чтобы проверить, как он будет звучать. Для каждого героя был создан свой голос», — отметила Сумачева.

Фото: компания «ВайТ Медиа», Instagram.com