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Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году

Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году
/ Радио Sputnik. Турецкие отели не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей – цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после пандемии у отелей могут возрасти расходы из-за повышенной потребности в дезинфицирующих средствах и большем количестве персонала.


сообщало, что в Турции опровергли возможность отказа от "все включено" после пандемии.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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