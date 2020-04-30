Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году

Анастасия Иванова

Турецкие отели не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей – цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после пандемии у отелей могут возрасти расходы из-за повышенной потребности в дезинфицирующих средствах и большем количестве персонала.

сообщало, что в Турции опровергли возможность отказа от "все включено" после пандемии.