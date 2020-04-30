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Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"

Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Мосфильм отреставрировал фильм Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и продолжает работу над реставрацией картины "Сорок первый" Григория Чухрая, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор киноконцерна Карен Шахназаров.

"Что касается реставрации, то мы, конечно, будем продолжать эту программу. Мы уже отреставрировали порядка ста фильмов. Это не так много, учитывая масштабы нашей коллекции, но надо понимать, что мы делаем это за свой счет и не такие уж запредельные у нас возможности. Тем не менее, мы сейчас работаем над фильмом "Сорок первый" Григория Чухрая, мы закончили картину Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", тоже хорошая реставрация получилась. У нас есть список на реставрацию фильмов, которые мы будем продолжать делать", - сказал он.

По его словам, можно будет отреставрировать еще и фильм "Особо важное задание" режиссера Евгения Матвеева.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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