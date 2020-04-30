Передача части данных о товарах с маркировкой стала бесплатной

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Информация о выводе товаров с маркировкой из оборота будет передаваться в информационную систему мониторинга с использованием устройств регистрации выбытия, предоставляемых и обслуживаемых оператором системы на безвозмездной основе.

Соответствующее постановление кабинета министров от 18 апреля 2020 года № 548 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 515» вступает в силу сегодня, 30 апреля.

Сегодня в России обязательна маркировка табака, шин, пневматических покрышек, духов, фотокамер, ламп-вспышек и пяти групп товаров лёгкой промышленности, лекарств.

С 7 апреля текущего года начался эксперимент по маркировке питьевой воды. До 31 мая 2020 продлится пробное оснащение средствами идентификации велосипедов и рам для них, до 1 июня 2021 года продолжится реализация пилотного проекта по маркировке кресел-колясок.

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