Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за пандемии

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что президент Владимир Путин планирует объявить амнистию или предпринять меры по условно-досрочному освобождению осужденных в связи с пандемией COVID-19.





"Я не располагаю информацией о тюрьмах и также не располагаю какой-либо информацией о том, что у президента есть такие планы. Также мне доподлинно известно, что до сих пор наши парламентарии с такой инициативой не выступали", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин предпринять на фоне пандемии меры по амнистии или УДО в отношении тех осужденных, которые входят в группы риска.