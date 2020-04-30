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Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за пандемии

Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что президент Владимир Путин планирует объявить амнистию или предпринять меры по условно-досрочному освобождению осужденных в связи с пандемией COVID-19.


"Я не располагаю информацией о тюрьмах и также не располагаю какой-либо информацией о том, что у президента есть такие планы. Также мне доподлинно известно, что до сих пор наши парламентарии с такой инициативой не выступали", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин предпринять на фоне пандемии меры по амнистии или УДО в отношении тех осужденных, которые входят в группы риска.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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