Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин

Анастасия Иванова

Нынешняя социальная ситуация в России и положение, в котором оказались граждане из-за ситуации с коронавирусом, тревожат и президента страны Владимира Путина, и кабмин, именно поэтому формулируются меры поддержки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это тревожит и президента Путина, это тревожит и правительство. Именно поэтому они работают днем и ночью, чтобы формулировать те самые меры поддержки", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, насколько тревожит Кремль положение тех людей, которым сейчас оказалось не на что жить и нечем платить сотрудникам.

Он уточнил, что конкретные меры поддержки уже есть: есть определенные меры, которые призваны помочь людям выплатить зарплату, есть меры, призванные помочь людям получить субсидируемые кредиты в банках.

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