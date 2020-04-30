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Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе

Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продемонстрировали важность 75-летия Победы, согласовав совместное заявление к годовщине встречи на Эльбе, убежден пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главное, что эта годовщина важна для многих. Кстати, это продемонстрировали и наши президенты - я имею в виду президента России и президента США, которые согласовали и опубликовали совместное заявление по годовщине встречи на Эльбе. Это было очень важно", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что нынешняя годовщина - значимая для всего мира дата. "Но для нас это, прежде всего, 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Поэтому это празднование состоится, об этом сказал Путин", - добавил представитель Кремля.

# В мире
По материалам: ria.ru

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