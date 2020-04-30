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Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей

Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей
Самолеты пилотажной группы канадских ВВС "Снегири" пролетят над несколькими городами страны, чтобы отдать дань уважения и поднять настроение медицинским работникам и всем канадцам, которые вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает министерство обороны.

Группа из девяти самолетов, оставляя за собою белый дымовой след, пролетит "над городами по всей стране". Свой "тур" они начнут с провинции Новая Шотландия на этих выходных и в течение недели будут продвигаться на запад. Точное место, маршрут и время полетов можно будет узнать в официальных аккаунтах пилотажной группы в социальных сетях.

# В мире
По материалам: ria.ru

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