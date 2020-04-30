Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей

Анастасия Иванова

Самолеты пилотажной группы канадских ВВС "Снегири" пролетят над несколькими городами страны, чтобы отдать дань уважения и поднять настроение медицинским работникам и всем канадцам, которые вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает министерство обороны.

Группа из девяти самолетов, оставляя за собою белый дымовой след, пролетит "над городами по всей стране". Свой "тур" они начнут с провинции Новая Шотландия на этих выходных и в течение недели будут продвигаться на запад. Точное место, маршрут и время полетов можно будет узнать в официальных аккаунтах пилотажной группы в социальных сетях.