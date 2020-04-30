Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию

Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полициюЛолита и Дмитрий ИвановФото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Пятый муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подал на нее заявление в полицию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

30 апреля артистка окончательно развелась с тренером по сквошу, который теперь обвиняет ее в клевете. «Это заняло семь месяцев, потому что Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего — российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах», — рассказал Иванов.

Он пояснил, что брак в итоге не признали фиктивным. В связи с этим бывший супруг исполнительницы обратился в полицию, пояснив, что Лолита должна ответить за свои слова. Иванов напомнил, что его обвиняли и в попытках отравить певицу.

В феврале адвокат звезды Сергей Жорин рассказал, что Иванов давал Лолите опасные препараты. Он якобы говорил ей, что это БАДы для поддержания здоровья.

4 июля Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала ему всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. Иванов — пятый муж Лолиты Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
Аслан Бжания сменил мэра Сухума
Аслан Бжания сменил мэра Сухума
Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии
Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии
Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах
Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех
«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту
«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу
Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу

Топ на сегодня

США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Еще по теме

Бывший муж Лолиты давал ей опасные препараты
Экс-муж Лолиты оказался охотником на старших дам и гражданство
Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным после слухов об измене
Лолита требует признать брак с мужем-изменщиком фиктивным