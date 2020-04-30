Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Польше предрекли авторитарное будущее

Польше предрекли авторитарное будущееМалгожата ГерсдорфФото: Platforma Obywatelska RP / Wikimedia

В будущем Польша может превратиться в авторитарное государство, предрекла председатель Верховного суда страны Малгожата Герсдорф (Małgorzata Gersdorf). Ее слова приводит BBC News.

Как отметила Герсдорф, политика правящей партии «Право и справедливость» все больше усиливает в стране авторитарные тенденции. Судья подчеркнула, что пока говорить об установлении в Польше полноценного авторитарного режима рано, однако уже в ближайшее время вся власть в стране может сосредоточиться в руках одного человека.

По информации издания, Герсдорф приняла решение уйти с поста председателя Верховного суда после шести лет на этой должности. До этого она и ее коллеги столкнулись с критикой со стороны правящей партии и президента Анджея Дуды, которые обвинили судей в том, что те представляют собой «привилегированную и коррумпированную касту» и защищают исключительно личные интересы, а не интересы граждан страны.

Пока из-за действующих в Польше ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса Верховному суду не удалось провести общее собрание, чтобы назначить преемника Герсдорф. Однако, отмечает BBC News, существует вероятность того, что правящая партия попытается в скором времени пролоббировать назначение на эту должность своего ставленника, тем самым упрочив контроль над судебной ветвью власти в стране.

Ранее в апреле Европарламент раскритиковал действия польских властей, обвинив в пренебрежении европейскими и демократическими ценностями на фоне пандемии коронавируса. Недовольство европейских чиновников, в частности, вызвало стремление действующего президента Польши провести назначенные в стране на 10 мая выборы, несмотря на серьезную ситуацию с распространением инфекции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Польше предрекли авторитарное будущее
Польше предрекли авторитарное будущее
Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны
Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны
Ивлееву обвинили в ненависти к женщинам после слов об истеричках
Ивлееву обвинили в ненависти к женщинам после слов об истеричках
Рынку масок и антисептиков пообещали резкий рост
Рынку масок и антисептиков пообещали резкий рост
МВД Абхазии возглавил Дмитрий Дбар
МВД Абхазии возглавил Дмитрий Дбар
Премьера последней киноработы Владимира Этуша состоится 9 мая
Премьера последней киноработы Владимира Этуша состоится 9 мая
Михаил Мишустин, уходя на лечение от Covid-19, призвал россиян быть дома
Михаил Мишустин, уходя на лечение от Covid-19, призвал россиян быть
Рэпер вышел из тюрьмы и начал снимать клипы на заднем дворе
Рэпер вышел из тюрьмы и начал снимать клипы на заднем дворе
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне
Дефекты в структуре графена увеличивают его электрокаталитическую активность
Дефекты в структуре графена увеличивают его электрокаталитическую

Топ на сегодня

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Еще по теме

Власти Польши обвинили в госперевороте
В Украине выбрали нового председателя Верховного суда
Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
СМИ: президент Польши подписал спорные законы о реформировании КС страны