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Помощь ближнему - в духе нашего народа: эксперт пояснила бурное развитие волонтерства в России

Помощь ближнему - в духе нашего народа: эксперт пояснила бурное развитие волонтерства в России

Сила волонтерского движения заключается в консолидации совершенно разных людей и компаний, а помощь людям - в духе российского народа. Такое мнение высказала политтехнолог и коуч Алена Агуст в комментарии Ruposters о прошедшей онлайн-встрече президента России Владимира Путина с представителями волонтерских организаций и движений.

Эксперт также пояснила, почему президент России уделяет такое внимание волонтерам и НКО. 

"Почему президент уделяет больше внимание деятельности волонтеров - понятно. Таков наш российский генетический код. У нас всегда в духе народа была соборность, желание помочь другому, спасти другого. Веками было в нашей крови, сейчас есть возможность этому коду реализоваться в современной реальности. Для президента важно, что это инициатива снизу - здоровое правильное движение бескорыстной взаимопомощи. Государство все больше в это вкладывается, все больше средств выделяется на гранты, которые поддерживают НКО", - отметила Алена Август.

Она также отметила, что количество волонтеров увеличилось в разы. Сейчас этой деятельностью занимаются даже те, кто раньше относился с сомнением. "Раньше волонтеры были каким-то непонятными людьми. Теперь волонтеры пришли в каждый дом, они помогают старикам, тем, кто на изоляции с легкой формой коронавируса - людям, которым никуда не выйти. Помогают многодетным, одиноким", - рассказала Август.

"Люди поняли, что волонтеры - те, кто помогает в сложной ситуации. Сейчас помогают очень по-разному. Кто-то покупает продукты, лекарства. Я даю в онлайне психологические консультации. Здорово, что сегодня была онлайновая встреча, причем с разными людьми - и с людьми из больших городов, и из маленьких поселков. Встреча показывает, что волонтерское движение большое", - считает эксперт.

Она также подчеркнула, что сейчас в России волонтером может быть и огромная корпорация, и маленькая девочка, которая сказки читает онлайн. Но это разнообразие деятельности и сплоченность самых разных людей говорит о том, что помощь точно дойдет до тех, кому она нужна. "Кто-то о бездомных собаках заботится, кто-то о стариках, кто-то помогает и малому бизнесу. Почему это характерно еще для нашего характера: когда кому-то помогаешь, сам становишься сильнее", - отметила Август.

"Путин остается человеком, на мнение которого ориентируются многие. Такое признание волонтеров со стороны государства по-человечески понятно, но еще такие встречи хорошо действуют на лиц, принимающих решения: губернаторов, мэров городов. Даже сейчас многим волонтерам нужна просто организационная поддержка, те же цифровые пропуски. Также нужна помощь с транспортом, средствами индивидуальной защиты. Важно обеспечивать коммуникацию. Если подключаются мэры, губернаторы, они могут на своем уровне помочь людям найти друг друга", - подытожила Август.

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По материалам: uposters.ru

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