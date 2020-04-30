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Познер сравнил СССР и США

Познер сравнил СССР и СШАФото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Российский журналист Владимир Познер объяснил разницу между СССР и США в 1950-1960-х. Слова телеведущего приводятся на сайте «Познер Online».

По мнению ведущего, советские 50-е были «тяжелыми и темными». Он напомнил, что генсек Иосиф Сталин умер только в 1953-м, после чего настала «жуткая борьба за власть». Под руководством Никиты Хрущева в стране наступила оттепель, которая в итоге продлилась недолго. «Вот этот короткий период с 56-го до 64-го, то есть восемь лет, был периодом надежд», — рассказал Познер. С Леонидом Брежневым, по его мнению, «все вернулось на круги своя, но без сталинских репрессий».

Сравнивая СССР и США того периода, телеведущий заметил, что у СССР был свой единственный, но немалый плюс: «советские люди тогда были полны оптимизма». Среди его символов он перечислил запуск искусственного спутника, полет Юрия Гагарина в космос, рост благосостояния, вера в то, «что скоро мы построим реальный коммунизм и будем все жить счастливо».

«Что до Америки, то 50-е и начало 60-х были периодом взлета, когда Америка являлась для мира символом всего самого лучшего», — вспомнил журналист. По его словам, США в те годы обладала в том числе и лучшей властью в лице президента Джона Кеннеди. «Когда его убили в ноябре 1963 года, всему этому пришел конец», — сказал Познер.

В июле 2019 года Познер заявлял, что россиянин после переезда в США не сможет стать американцем, и наоборот. По словам ведущего, даже знание языка и культуры не помогут стать полноценным гражданином другой страны.

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Имеет гражданство России, США и Франции.

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По материалам: lenta.ru

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