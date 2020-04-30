Правила выезда на дачу в период пандемии

Вадим Карасев

По указу президента Владимира Путина нерабочими днями объявлены 6, 7, 8 мая. Режим повышенной готовности продлен до 11 мая, включительно.

Особенно в майские праздники нужно обязательно соблюдать меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции. Власти считают, что именно в этот период, люди начнут ездить на природу или на дачный участок.

Для тех, кто решил поехать на дачу, несмотря на ограничения, роспотребнадзор дает рекомендации по профилактике.

Для поездки лучше выбрать личный автомобиль или такси. На данный момент это самый безопасный вид транспорта.

При передвижении на общественном транспорте нужно пользоваться маской и перчатками. Напомним, что во многих регионах ввели "масочный режим".

Находясь на своем участке, ведомство советует максимально ограничить контакты с соседями по даче. Исключением могут быть люди, с которыми вы находились в одном помещении на самоизоляции.

Людям, старше 60-65 лет или имеющих хронические заболевания, рекомендуют не подвергаться риску и остаться дома.

Также жителям нужно иметь при себе паспорт, или иной документ удостоверяющий личность.

При ухудшении самочувствия следует немедленно принять меры по самоизоляции и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.