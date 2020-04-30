Премьера последней киноработы Владимира Этуша состоится 9 мая

Влада Некрасова

Премьера короткометражного фильма Сергея Батаева "Старый вояка", в которой народный артист СССР Владимир Этуш сыграл свою последнюю роль в кино, состоится 9 мая, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

Как рассказали в театре, за год до своей смерти Этуш принял предложение начинающего режиссера Сергея Батаева и согласился сняться в его дебютной работе "Старый вояка", в которой сыграл ветерана Первой мировой войны Егора Кузьмича. Герой рвется защищать Родину и в Великую Отечественную войну, несмотря на свой почтенный возраст.

Сам Этуш ушел на войну в 1941 году 19-летним юношей, едва закончив первый курс в Щукинском театральном училище. Этуш принимал участие в освобождении Ростова-на Дону, Украины. В 1943-м был тяжело ранен и комиссован. Он награжден орденом Красной Звезды, а также другими орденами и медалями.

"В жизни каждого человека бывают знаковые встречи. Для меня такой стало знакомство с Владимиром Абрамовичем. Он был одним из первых, кто поверил в меня, толком никому неизвестного человека, и согласился сняться в фильме "Старый вояка". Эти четыре съемочных дня с Этушем навсегда останутся со мной… Это была последняя киноработа Владимира Абрамовича – великого человека, который и был настоящим воякой и на фронте, и в театре, и в жизни", - сказал Батаев.

Премьера фильма состоится 9 мая на канале "Культура".

Ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.