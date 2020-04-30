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Пролежни уже на боках! Демограф рассказала, как изменилась жизнь украинцев в связи с карантином

Пролежни уже на боках! Демограф рассказала, как изменилась жизнь украинцев в связи с карантином

С введением карантина из-за пандемии коронавируса, который в Украине продлен пока до 11 мая, переход на дистанционную работу или же нахождение дома без нее негативно сказывается на качестве жизни человека

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявила академик Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова.

«Сейчас кто-то вообще не работает, кого-то отправили на удаленку — платят ту же или меньшую зарплату, и все. Что, народ массово кинулся книги читать, смотреть какие-то серьезные глубокие фильмы или зарядку по три раза в день делать? Да пролежни уже на боках», — считает демограф.

По ее словам, у работников службы занятости есть правило: если человек пробыл без работы достаточно долго, его многому необходимо учить заново, в том числе, надлежащим образом бриться, причесываться, одеваться. Это же касается и тех, кто работает фрилансером.

«Я социальщик до мозга костей, о деньгах думаю в том аспекте, что они обеспечивают доходы и надлежащее качество жизни населения. Не уверена, что качество жизни от распространения онлайн заметно повысится», — добавила Элла Либанова.

Полный текст интервью с Эллой Либановой о «жизни онлайн» на карантине и других вопросах, связанных с самоизоляцией, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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