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Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики

Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Президент России Владимир Путин ждет к 6 мая от кабмина доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения.

На совещании по экономическим вопросам Путин поручил правительству подготовить отчеты по реализации принятых кабмином мер, включая те, что направлены на поддержку врачей, занятых в борьбе с коронавирусом, и населения.

"По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая", - сказал Путин.


Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.

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# Экономика
По материалам: ria.ru

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