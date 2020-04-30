Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин ждет к 6 мая от кабмина доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения.

На совещании по экономическим вопросам Путин поручил правительству подготовить отчеты по реализации принятых кабмином мер, включая те, что направлены на поддержку врачей, занятых в борьбе с коронавирусом, и населения.

"По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая", - сказал Путин.

Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.