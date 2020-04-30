Путин согласился расширить на волонтеров меры поддержки в связи с коронавирусом

Вадим Карасев

Владимир Путин Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин согласился с предложением расширить меры поддержки борющихся с коронавирусом медиков, распространив их также на волонтеров. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает ТАСС.

Глава государства назвал гражданским героизмом помощь добровольцев россиянам во время эпидемии коронавируса. Путин поблагодарил «всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на проблемы, с которыми сталкиваются люди».

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия», — подчеркнул президент.

По состоянию на 30 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 106 тысяч. За сутки выявлено более семи тысяч инфицированных. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента, еще 11 619 — выздоровели.