Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН

Лидия Мартынова

Продолжается работа по согласованию совместного документа саммита лидеров "пятерки" СБ ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается работа по согласованию совместного документа", – сказал Песков.

Организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече. По словам Дмитрия Пескова, конкретной информации по дате проведения саммита пока нет.

сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мероприятие должно пройти в формате видеоконференции, и также выразил надежду, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году.

По его словам, сейчас согласовываются дата и наполнение коммюнике, которое планируется выпустить по итогам такого разговора.