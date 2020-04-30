Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН

Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН

Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Продолжается работа по согласованию совместного документа саммита лидеров "пятерки" СБ ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается работа по согласованию совместного документа", – сказал Песков.

Организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече. По словам Дмитрия Пескова, конкретной информации по дате проведения саммита пока нет.


сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мероприятие должно пройти в формате видеоконференции, и также выразил надежду, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году.

По его словам, сейчас согласовываются дата и наполнение коммюнике, которое планируется выпустить по итогам такого разговора.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах
Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах
В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды и ритуалы
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Топ на сегодня

Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10 миллионов долларов
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу

Еще по теме

Песков привел детали о видеоконференции "пятерки" СБ ООН
Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Песков опроверг встречу Путина с Трампом до саммита НАТО