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Раскрыто положительное влияние коронавируса на отношения между людьми

Раскрыто положительное влияние коронавируса на отношения между людьмиФото: Sean Gallup / Getty

Психолог Хани Ланкастер-Джеймс (Honey Langcaster-James), работавшая на реалити-шоу «Остров любви» и «Большой брат» на британском телевидении, в колонке для Sky News раскрыла влияние коронавируса на отношения между людьми. По мнению специалиста, введенные ограничения могут сказаться положительно, укрепив и сплотив общество.

Ланкастер-Джеймс утверждает, что люди в целом объединяются, когда у них есть общий враг. В данном случае этим врагом выступил коронавирус.

Для пар, которые оказались заперты дома, карантин может стать шансом на то, чтобы «зажечь огонь в уже остывших романтических отношениях», считает психолог. Также она отметила, что теперь все чаще может возникнуть желание обменяться парой слов с соседями, с которыми в последний раз разговаривали в Рождество.

«Во времена больших потерь и страха угроза коронавируса на самом деле может сделать нас ближе друг к другу, потому что напомнит, что нам не просто нужен кто-то рядом, а что мы наслаждаемся обществом других людей», — подчеркнула Ланкастер-Джеймс.

В апреле россиянам дали советы по выживанию на самоизоляции. Психолог Ольга Тенн отметила, что спокойно вынести ее помогут новое хобби, ограничение времени пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

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По материалам: lenta.ru

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