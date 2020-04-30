Растущая Луна в мае 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Растущая Луна в мае 2020 года обязательно принесет нам шансы на успех и процветание. Загляните в лунный календарь, чтобы узнать, о чем предостерегают астрологи и когда удача будет благосклонна.

В мае 2020 года целых два периода отмечены ростом Луны — с 1 по 6 и с 23 по 31 число. Астрологи сообщают, что эти периоды будут наполнены переменами, сильной энергетикой и активностью. Особенно значимо лунное влияние на события большого масштаба, но и в частной жизни отдельного человека можно ждать различных чудес. Рекомендуется отвлечься от проблем и порадовать себя новыми открытиями. Тем более, начатые дела получат мощный энергетический заряд: шансы на успех возрастут в несколько раз, что поспособствует позитивным переменам и покорению новых горизонтов. Будут и риски, о которых расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru чуть ниже, но сначала о приятных новостях.

Что можно делать на растущей Луне

Растущая Луна — особенное время, когда с легкостью реализуются задуманные планы и загаданные желания.

1. Начинать новые дела, реализовывать планы, в которых вы желаете стабильного роста и развития. Растущая энергия Луны благоприятствует успешному развитию любых новых идей, реализации планов и фантазий. Возросшие творческие способности будут подкреплены достаточными физическими силами, энергией и реальными инициативами.

2. Искать пути для заработка, открывать счета, инвестировать деньги — тогда вместе с Луной будет расти и ваше благосостояние. Растущая Луна в мае позитивным образом отразится на содержимом кошелька: шансов на долгосрочный доход будет больше. Приумножить деньги и избавиться от финансовых проблем помогут аффирмации на успех, удачу и процветание.

3. Начинать обучение, заниматься делами, которые обеспечат духовный и личностный рост. Когда растет Луна, растут и наши таланты, раскрываются скрытые способности, и обучение идет впрок. Поиск и усвоение любой информации проходит в этот период намного эффективно.

4. Заниматься командной работой, налаживать отношения с людьми. Растущая Луна располагает к положительным переменам в частной жизни. Полезно заниматься делами, которым покровительствует лунная энергия: заботиться о близких, навещать родных, благоустраивать дом, улучшать микроклимат внутри семьи.





5. Проводить духовные практики. Различные упражнения из йоги, цигун, медитации и даже чтение мантр подарят в мае силу и уверенность в себе, а также позволят оставаться в тонусе, радоваться физическому и духовному здоровью. В конце каждого дня астрологи советуют выделять себе хотя бы пару часов тишины и полного отдыха. Это необходимо для того, чтобы выпустить буйную энергию, снять стресс и перейти к новому этапу.

6. Высаживать рассаду, сажать растения и комнатные цветы. Посаженные на растущей Луне растения легко приживутся и пойдут в рост. Не зря многие садоводы используют в своей работе лунный посевной календарь.

Что нельзя делать на растущую Луну

Помимо положительных перемен возможны и опасности. Их получится избежать, если прислушаться к астрологическим рекомендациям.

1. Провоцировать конфликты, выяснять отношения. В силу повышенного энергетического потенциала можно потерять контроль над эмоциями, спровоцировать скандал на пустом месте, усугубить существующие проблемы. Астрологи рекомендуют отложить сложные разговоры до убывающей Луны.

2. Поддаваться пассивности, тревожным, деструктивным мыслям. Энергию, которая переполняет нас в период роста Луны, необходимо пускать в мирные и продуктивные русла. Инертность в такой период чревата агрессией и тревожным состоянием. Негативные мысли и эмоции обретают большую силу, поэтому их следует заглушать духовными практиками.

3. Начинать диеты и голодания. Для активной жизни требуется много сил и энергии. Лечебные диеты — это лучшее занятие на убывающей Луне.

4. Откладывать важные дела, отказываться от предложений. Рост лунного диска — самое идеальное время для решения ответственных дел, принятия важных решений. Все, что преподнесет жизнь с 1 по 6 и с 23 по 31 мая, может иметь хорошие перспективы в будущем. Проигнорированные знаки судьбы могут стать упущенными возможностями.