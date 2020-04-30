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Речи нет. В РФ оценили желание США продлить эмбарго против Ирана

Речи нет. В РФ оценили желание США продлить эмбарго против Ирана
Продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана не может быть, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты будут делать все для продления соответствующего эмбарго.

"Что касается продления действующего особого режима поставок вооружений и военной техники в Исламскую республику Иран, а также поставок вооружений из Ирана, то для нас вопрос был решен в момент принятия резолюции Совета безопасности 2231. Этот особый режим, по прошествии пятилетнего срока, в октябре 2020 года истечет, каких-то отклонений от данного решения быть не может", – сказал Сергей Рябков.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил США в "медицинском терроризме".

# В мире
По материалам: ria.ru

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