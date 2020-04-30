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Регионам предлагают разрешить устанавливать штрафы за безбилетный проезд

Регионам предлагают разрешить устанавливать штрафы за безбилетный проезд

В России предложили новые подходы к регулированию ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, рассказал глава Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Концепции двух законопроектов рассмотрели на заседании комитета. Они предусматривают разграничение полномочий по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и регионами.

Как пояснил Мельниченко, из-за пробелов в федеральном законодательстве складывается ситуация, когда региональные законы, устанавливающие административную ответственность за безбилетный проезд, признаются утратившими силу. Пакет законопроектов призван исправить эту ситуацию.

В частности, предлагается разрешить региональным властям определять своими нормативными актами порядок подтверждения лицом оплаты проезда, перевозки детей, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения права на бесплатный или льготный проезд на городском, пригородном и междугородном сообщении.

Еще один законопроект предлагает поправки в КоАП, касающиеся ответственности за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в автобусе междугороднего сообщения.

Указанные законопроекты Правительство внесло в Госдуму в марте. В одном из них предлагалось ввести запрет на высадку не оплативших проезд детей из общественного транспорта, если они едут без взрослых.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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