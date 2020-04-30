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Росгвардии, военным и полиции рассчитали командировочные

Росгвардии, военным и полиции рассчитали командировочные

Тема: Какие законы вступают в силу


Утверждены порядок и размер выплат на командировочные расходы, связанные со служебными командировками по России, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции.

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 553 вступает в силу сегодня, 30 апреля.

Перечисленным категориям граждан будут компенсироваться расходы на проезд, а также на бронирование и найм жилого помещения.

При этом высшему офицерскому или начальствующему составу возместят затраты, не превышающие стоимости двухкомнатного номера, остальным — однокомнатного.

Суточные составят не более 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Иные расходы, связанные с ними, оплатят  при условии, что они документально подтверждены и произведены с разрешения или ведома должностного лица, имеющего право направлять военнослужащих и сотрудников в командировки.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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