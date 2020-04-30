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Россия избежала катастрофического развития ситуации с Covid-19 — Песков

Россия избежала катастрофического развития ситуации с Covid-19 — Песков

Россия в ситуации с коронавирусом смогла избежать испанского сценария развития и американской гуманитарной катастрофы. Об этом, как передает РБК, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для RTVI.

«Слава Богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке», — сказал Песков.

Он отметил, что если в США эпидемия привела к перегрузке системы здравоохранения, то Россия, и в первую очередь, Москва, этого избежала.

Спикер Кремля добавил, что Россия не пошла «по итальянскому сценарию». Так, власти вовремя ввели режим самоизоляции и убедили людей остаться дома.

США и Италия — одни из лидеров по количеству случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах заразились свыше 1 млн человек, в Италии насчитывается 203 591 заболевший.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас уже можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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