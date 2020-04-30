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Россиянам покажут жизнь Нагиева на карантине и самый мистический балет

Россиянам покажут жизнь Нагиева на карантине и самый мистический балетКадр: телесериал «Нагиев на карантине»

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет сериал Сарика Андреасяна «Нагиев на карантине» о жизни шоумена и актера Дмитрия Нагиева во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу посвящено тому, как Нагиев переносит самоизоляцию — десять лет артист работал почти круглосуточно, однако из-за пандемии все его дела и планы отменились. Нагиев — единственный актер, которого Адреасян использует в своем сериале. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть первую серию 30 апреля.

Утром, в 9:00, Okko предлагает заняться «йогой для долголетия», которая подходит в том числе и для людей старшего поколения. В 12:00 — премьера сериала с Нагиевым.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом киша с судаком и укропом. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют премьеру — семейный фильм, продолжение немецкой приключенческой франшизы «Восточный ветер 3», в котором одержимая конным спортом героиня отправляется на родину лучших жеребцов, в Андалусию.

Вечером, в 19:00, начнется трансляция балета «Жизель» в постановке труппы Мариинского театра. «Жизель» называют самой романтической и самой мистической постановкой в истории классического балета. В нем прекрасная девушка умирает от разбитого сердца и, став призраком, спасает любимого от неминуемой гибели. В главных ролях — Диана Вишнева, Матье Ганьо, Игорь Колб, Екатерина Иванникова.

В 21:00 онлайн-кинотеатр предлагает к просмотру весь цикл онлайн-экскурсий по Третьяковке с Сергеем Шнуровым, а в 22:00 — остроумную историческую драму по роману Джейн Остин «Эмма».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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