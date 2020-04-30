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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страныФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на сайте правительства.

Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз. Срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.

Ранее Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в страну до стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Глава российского правительства подписал распоряжение правительства о продлении принятых мер до тех пор, пока «борьба с инфекцией не завершится, и эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится».

С 18 марта Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства. Ограничения не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, а также на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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