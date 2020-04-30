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Россияне признались в тоске по работе

Россияне признались в тоске по работеФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Россияне признались в тоске по работе и назвали вещи, по которым больше всего скучают. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое поступило в «Ленту.ру».

Аналитики установили, что больше всего жителям страны не хватает общения с коллегами. В этом признались 42 процента опрошенных. При это эксперты установили, что женщины скучают по работе больше мужчин (43 процента против 40 процентов).

Также треть россиян (32 процента) говорят, что им не хватает денег, поскольку с началом вызванного пандемией коронавируса карантина их стало меньше. Такие заявление в большей степени характерны для женщин (36 процентов), чем для мужчин (27 процентов).

Треть россиян также признались, что скучают по активностям, фитнесу и спорту, причем мужчинам их не хватает больше, чем женщинам (34 процента против 30 процентов).

От 10 до 20 процентов россиян поделились, что скучают по любимому рабочему месту, офисной атмосфере и развлечениям после рабочего дня. Часть россиян сообщили, что с карантином объемы работы уменьшились, и они бы хотели быть более загруженными в течение дня.

Меньше всего жители страны, как выяснилось, скучают по утренним и вечерним пробкам (1 процент), «начальнику, который одним своим видом стимулирует к работе» (3 процента) и кофемашинам из офиса (5 процентов).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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