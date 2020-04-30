Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"

Влада Некрасова

В преддверии Всемирного дня Гарри Поттера, который ежегодно празднуют 2 мая, книжный сервис MyBook провел опрос среди пользователей и выяснил, как они относятся к знаменитой серии романов Джоан Роулинг, какие у них любимые герои и даже заклинания, сообщили РИА Новости в пресс-службе.





"Оказалось, что большинству симпатичен вовсе не Гарри Поттер. Ему досталось второе место. Лидером рейтинга стала отличница Гермиона Грейнджер. За нее проголосовали 54% опрошенных, а за Гарри — 48%. Следом за ними идут Северус Снегг, Сириус Блэк, Добби, Минерва Макгонагалл, Альбус Дамблдор, Рон Уизли и Букля. Замыкают десятку лидеров Полумна Лавгуд и Римус Люпин", — отметили в сервисе.

© Каро Премьер / Перейти в фотобанк

Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

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Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро ПремьерПерейти в фотобанк© Heyday Films (2009)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка".2 из 4Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка".© Heyday Films (2009)© Warner Bros. Pictures (2007)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"3 из 4Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"© Warner Bros. Pictures (2007)© Каро Премьер / Перейти в фотобанк

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

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Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро ПремьерПерейти в фотобанк1 из 4

Руперт Гринт (Рон Уизли) и Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) - слева направо, в сцене из фильма режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро ПремьерПерейти в фотобанк2 из 4Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка".© Heyday Films (2009)3 из 4Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"© Warner Bros. Pictures (2007)4 из 4

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

© Каро ПремьерПерейти в фотобанк

В ходе опроса аналитики выяснили, что более 92% российских читателей знакомы хотя бы с одной из книг о волшебнике и его друзьях. При этом 61% утверждает, что Гарри Поттер повлиял на их мировоззрение, 46% из ответивших так — это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.





"Поэтому можно утверждать, что книги Роулинг повлияли на становление целого поколения — поколения Y, согласно теории Нейла Хоува и Вильяма Штрауса", — говорится в сообщении.

Большинство участников опроса отметили, что ценят книги, прежде всего, за атмосферу магии и волшебства. Им нравится, что писательница уделила особое внимание дружбе и взаимовыручке героев, детально описала сказочный мир, в котором живут персонажи, и придумала захватывающий сюжет.