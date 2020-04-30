С 1 мая в Черкассах возобновят работу магазины, мастерские и парикмахерские

Анастасия Иванова

В пятницу, 1 мая, многие предприниматели в Черкассах смогут возобновить свою деятельность. Ранее Кабмин решил, что с 1 мая в Украине заработают продуктовые рынки.

Как сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, деятельность разрешил исполком, так как из-за карантина многие бизнес-структуры города оказались на грани выживания.

«Те льготы, которые предоставляет нам государство по налогообложению нашего бизнеса, мы еще не можем применить, поскольку до сих пор не разработан механизм их применения. Это же касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить», — отметила представитель инициативной группы предпринимателей.

Бизнесмены обещают строго соблюдать все санитарные нормы и «коронавирусные» ограничения.



В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

• магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

• рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

• мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

• летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Разрешается посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, а также объектов спортивной инфраструктуры — исключительно для проведения тренировок.

Ранее сообщалось, что в Днепре с 30 апреля возобновляет работу мелкий бизнес.