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Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направит более трех миллиардов рублей на борьбу с пандемией коронавируса, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств против вируса, а также на создание условий их доступности для россиян, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более трех миллиардов рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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