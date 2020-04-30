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Шакира с возлюбленным Жераром Пике и сыновьями на прогулке в Барселоне: новые фото

Шакира с возлюбленным Жераром Пике и сыновьями на прогулке в Барселоне: новые фото

Вот уже несколько месяцев Испания продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса. На сегодняшний день страна находится на третьем месте по количеству жертв после США и Италии и на втором по числу новых случаев заболевания. Тем не менее далеко не все граждане страны строго соблюдают правила самоизоляции для предотвращения вспышки заболевания.

В числе таких "нарушителей" оказалась и 43-летняя Шакира со своей семьей. На днях папарацци сфотографировали певицу вместе с 33-летним возлюбленным Жераром Пике и сыновьями, семилетним Миланом и пятилетним Сашей, во время прогулки по Барселоне.


Шакира и Жерар Пике с сыновьями Сашей и Миланом

По словам очевидцев, звездное семейство проигнорировало правило, согласно которому они должны находиться на улице не больше часа и в пределах одного километра от дома. Во время прогулки по городу Шакира, Жерар и их дети также пренебрегли средствами индивидуальной защиты — ни на ком из членов семьи не было масок и перчаток.



Кстати, на карантине Шакира не только общается с мужем и детьми и смотрит сериалы, но и проводит время с пользой. Недавно она рассказала в инстаграме, что на самоизоляции прошла четырехнедельный онлайн-курс по философии. К занятиям певица приступала вечером, после того как укладывала детей спать.

Только что закончила свой четырехнедельный курс по античной философии от Пенсильванского университета. Знаю, моя сфера интересов не особенно практична, но изучение философии заняло у меня немало ночных часов, после того как дети засыпали. Спасибо Платону и его предшественникам за радость, которую я испытывала весь последний месяц,

— поделилась эмоциями в своем инстаграме Шакира.

В своих соцсетях певица также не устает восхищаться работой врачей в эти сложные для всего мира времена и регулярно публикует видео и фото медперсонала, в подписях к которым выражает им всем искреннюю благодарность за все, что они делают.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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