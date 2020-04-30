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Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны

Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войныФото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Чистая прибыль энергетической компании Royal Dutch Shell в первом квартале уменьшилась на 46 процентов и составила 2,9 миллиарда долларов, также сократились выплаты дивидендов впервые со Второй мировой войны. Информация об этом содержится в финансовой отчетности компании.

Акционеры получат не 47 центов, а лишь 16 центов на акцию. Прибыль Shell от разведки и добычи нефти за квартал упала на 82 процента, доходы от газового бизнеса сократились на 17 процентов. Как отметил председатель правления компании Чед Холлидей, доходы акционеров являются фундаментальной частью финансовой структуры Shell, но и-за экономической неопределенности, низких цен на сырье, повышенной волатильности и неопределенных перспектив спроса «поддержание текущего уровня вознаграждения акционеров не является разумным».

Ранее стало известно, что «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды. За второе полугодие 2019 года акционеры получат выплаты в размере 18,07 рубля на акцию. Общая сумма выплат составит 354,1 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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