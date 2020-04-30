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Школьникам в Москве выдали рыбные консервы с червями

Школьникам в Москве выдали рыбные консервы с червямиФото: Telegram-канал «Подъём!»

Ученикам нескольких школ в Москве выдали продуктовые наборы с рыбными консервами, в которых были черви. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам родителей учеников, которым полагался продуктовый набор, партия некачественных консервов попала в школы №626 и №1161 на юго-западе Москвы, а также в несколько детских садов столицы.

«Как нам объяснили, партия паленая была: на банке не выдавлен номер, а напечатан, легко стирается. Уже среагировали школы, говорят, будут менять», — рассказал журналистам один из родителей.

По данным Telegram-канала Readovka, испорченные консервы также попали в московскую школу №1206.

Ранее в апреле сообщалось, что в Карелии малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью выдали пайки из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки. В одном из таких пакетов ползало некое насекомое, которое опубликовавший фото пайка во «ВКонтакте» пользователь назвал жуком.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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