Слухи о романах, брак с Пугачевой и долгожданные дети. Личная жизнь Филиппа Киркорова

Анастасия Иванова

Король российской эстрады не перестает удивлять поклонников новыми хитами и эпатажными клипами, а потому остается звездой первой величины на протяжении десятилетий. За последние годы изменился не только репертуар, но и жизненные приоритеты Филиппа Киркорова.

Ни одно значимое светское мероприятие или сборный концерт невозможно представить без участия Филиппа Киркорова. 30 апреля артисту исполняется 53, и почти 35 лет он посвятил сцене. При этом творчество певца не теряет актуальности, наоборот — благодаря ярким хитам «Цвет настроения синий» и «Ибица» он обрел новую молодежную аудиторию на просторах Youtube.

Разумеется, поклонников интересует, как складывается личная жизнь кумира. За последние годы главным приоритетом для Филиппа Бедросовича стала семья, а именно, дети — Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Но почему же после развода с Аллой Пугачевой рядом с исполнителем больше не появилось женщины, достойной назваться его супругой?

ТВОРЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ

Филипп Бедросович появился на свет в городе Варна в талантливой семье: папа — известный в Болгарии певец, мама, Виктория Лихачева, выросла среди цирковых артистов и вела концерты. Детство мальчика прошло на гастролях родителей, а сам он заработал первые аплодисменты, когда в пятилетнем возрасте поднялся к отцу на сцену и подарил ему гвоздику.

В середине 70-х семья переехала в Москву, где Киркоров пошел в первый класс. Зачастую, пока родители пропадали на выступлениях, с ним оставалась бабушка, актриса и танцовщица. Она открыла мальчику «мир под шатром», и какое-то время вдохновленный ребенок всерьез мечтал стать иллюзионистом. Вместо выполнения домашнего задания Филипп мчался на представления Цирка на Цветном бульваре, впрочем, это не помешало ему окончить школу с золотой медалью.

Попытка поступить в ГИТИС обернулась неудачей, зато Гнесинку Киркоров покорил сразу. Студент старательно учился и покинул стены вуза с красным дипломом.

«Я трудолюбивый человек и считаю, что терпенье и труд все перетрут. Если мечтаете стать артистом, для начала нужно как минимум отучиться в музыкальной школе и как максимум окончить ее с отличием, потом поступить в училище и выйти оттуда с красным дипломом. Важно помнить: чудес не бывает. Особенно в искусстве», — отмечал певец.

Первое появление артиста на телевидении состоялось еще в студенчестве: он исполнил песню «Алеша» в программе «Шире круг». В 1987-м талантливого вокалиста пригласили в «Ленинградский мюзик-холл» и почти сразу он отправился с коллективом на гастроли в Берлин. Но это было не совсем то, о чем мечтал Филипп Киркоров.

Собственный путь в музыке певцу помог найти Илья Резник. На вернисаже поэта весной 1988-го Филипп Бедросович встретил Аллу Пугачеву. Уже через несколько месяцев Примадонна пригласила Киркорова принять участие в «Рождественских встречах». К тому моменту начинающий исполнитель успел выступить на конкурсе в Ялте и записать первый клип на трек «Кармен», да и в принципе не заметить яркого артиста было невозможно: уже тогда идеи для костюмов он черпал из циркового прошлого семьи.

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Еще одно важное знакомство — с поэтом Леонидом Дербеневым — принесло Филиппу Бедросовичу первые хиты: «Небо и земля», ставший «Шлягером-90» в Ленинграде, «Днем и ночью», «Атлантида», клип на которую назвали лучшим видео года. Шаг за шагом Киркоров завоевывал публику: зарубежные гастроли, премии «Овация» и «Золотой Орфей», сольная программа «Я не Рафаэль»… А к середине 90-х имя артиста стало неразрывно связано для зрителей с Аллой Пугачевой.

ПРИМАДОННА

Поначалу поклонники восхищались творческим союзом Пугачевой и Киркорова и не заметили, как их отношения перешли из профессиональных в романтические. Сперва Примадонна казалась неприступной скалой, и Филиппу Бедросовичу пришлось долго ждать, прежде чем ее сердце оттаяло.

У певицы были причины для сомнений: за ее плечами осталось три неудачных брака, а расставание с Евгением Оболдиным еще было свежо в памяти. Перемену в отношении к Киркорову спустя несколько лет его отчаянных ухаживаний Алла Борисовна объясняла мистическими явлениями. Как-то раз в ужасном расположении духа Примадонна стояла перед иконами и просила у Бога надежного человека, который принес бы ей счастье.

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«Стала вдруг кричать: «Вот тот, кто завтра мне первым позвонит, тому стану всегда помогать, с тем, кто вторым позвонит, до конца дней своих буду дружить, а который когда-либо предложит мне венчаться — с ним останусь на всю жизнь!». Представляете, перед иконами такое говорить?» — вспоминала Пугачева.

Как ни странно, трижды за день номер певицы набрал Филипп Киркоров. Он пригласил ее в ресторан, а при встрече предложил выйти замуж, отметив, что о венчании уже договорился.

«Все произошло в один день, и я подумала: «Ну что же, наверное, это знак свыше». То, что этот брак — ужасная ошибка, поняла практически на второй день после свадьбы. Но твердила себе: «Раз ничего у тебя с личной жизнью не получается, терпи», — признавалась позднее артистка.

Но это было потом, а тогда, в 90-е, окружающие активно обсуждали успех пары, покорившей музыкальный Олимп. Кто-то верил в их безграничные чувства друг к другу, иные называли брак звезд пиар-акцией.

Для Филиппа Бедросовича 1994-й оказался непростым годом: 15-го марта артист женился на Пугачевой, а 30 апреля, в свой день рождения, потерял маму… «Когда мама умирала, она попросила дать ей обещание. «В этот день всегда пой. Занимайся тем, чем занимаешься всю жизнь. Но не думай о том, что меня не будет», — сказала она. Теперь я понимаю, почему она взяла с меня слово. Она любила, когда все счастливы и играют песни. Я понял, что во имя ее памяти я должен всегда петь», — делился певец в программе «Сегодня вечером».

Отныне Алла Борисовна стала главной поддержкой и опорой Киркорова. Рядом с ней исполнитель завоевывал все новые награды, покорял недостижимые ранее высоты. Артист представил Россию на «Евровидении», хотя и занял лишь 17-е место, получил в Монте-Карло премию World Music Awards за рекордный тираж среди отечественных звезд, участвовал в благотворительной программе Майкла Джексона. Кроме того, он расширил творческую деятельность — как продюсер, композитор и эксперт по подготовке к «Евровидению». Не стоит забывать и об успехах Филиппа Бедросовича в актерстве: «Салон красоты», «Вечера на хуторе близ Диканьки», роль Билли Флинна в мюзикле «Чикаго».

В какой-то мере увлеченность карьерой стала причиной, по которой рухнул брак Киркорова. «Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», — резюмировал исполнитель в документальном фильме «Моя жена — Алла Пугачева».

Супруги поселились в разных концах Москвы и попросту оттягивали неизбежный развод. Как раз тогда в судьбе Аллы Борисовны появился Максим Галкин. Пытаясь вернуть расположение жены, увлекшейся юмористом, Филипп Бедросович даже распустил слухи о своем романе с Анастасией Стоцкой. Но поняв, что Примадонна никак не реагирует на провокации, певец прекратил эту игру.

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В отличие от многих пар, после расставания Киркорову и Пугачевой удалось сохранить теплые отношения. Галкин отмечал, что совсем не ревнует Аллу Борисовну к бывшему возлюбленному, напротив: Филипп давно стал для него членом семьи.

ОТДУШИНА В МИРЕ СКАНДАЛОВ

За долгие годы сценической карьеры Филипп Киркоров привык к конфликтным ситуациям, хотя некоторые из них не на шутку подрывали его репутацию. Так, по словам звезды, история с избиением Марины Яблоковой была попросту притянута за уши и инициирована неким «медиамагнатом».

Больше всего скандальных слухов возникало о личной жизни поп-короля. Не раз поклонники высказывали предположение, что сын и дочь Анастасии Стоцкой — копии Киркорова, также ему приписывали романы с танцовщицей Александрой Сивковой и коллегой по цеху Ани Лорак. Однако певец отмечал, что после развода рядом с ним не появилось женщины, которая могла бы претендовать на статус супруги.

Зато артист задумался о продолжении рода, и новость о том, что в 2011-м суррогатная мать родила ему дочь, стала сенсацией. Девочку Филипп Бедросович назвал Аллой-Викторией: в честь безвременно покинувшей его мамы и Примадонны. Через год у Короля российской эстрады появился сын Мартин-Кристин.

Через несколько лет дети артиста превратились в звезд соцсетей, ведь знаменитый папа гордился их достижениями и с радостью рассказывал о них подписчикам. Так, наследники певца занимались танцами, Алла-Виктория с раннего возраста начала рисовать, а Мартин — заинтересовался спортом.

«Я не сторонник того, чтобы они продолжили мой путь, потому что это очень тяжелая профессия, нужны нервы-канаты, чтоб с этим справиться. Если они сами выберут эту дорогу, сопротивляться не буду, но и помогать проходить кастинги не стану», — подчеркивал Киркоров.

Дети перевернули жизнь Филиппа Бедросовича и, по оценкам знакомых, сделали певца более сдержанным, мягким и спокойным. Кроме того, наследники помогали артисту и в творчестве: песню «Цвет настроения синий» его сподвиг исполнить Мартин.

«Часто мне присылают композиции, и я их слушаю в дороге. И вот прошла песня, а Мартин говорит: «Пап, а можно еще раз про синий цвет?». Дети, они же чувствуют, где хорошее. Сперва я отказался от песни, подумал, что она странно будет звучать в моем исполнении, но после второй поездки решил все же попробовать. Звоню, а трек-то уже купили! Я говорю, мол, надо вернуть. Пришлось заплатить втридорога, я и не предполагал, что песня станет хитом», — рассказывал Киркоров в шоу «Осторожно, Собчак!».

Артист всегда шел в ногу со временем, поэтому не утратил популярность за более чем 30 лет на сцене. Он и раньше эпатировал публику: чего только стоят клипы на «Мышь» и «Зайку». «Я не эксцентрик, я трагикомик. На одном «фрикизме» я бы не вытянул. Ведь наряду с «Зайкой» и «Ибицей» были лиричные песни, например, «Снег», — рассуждал Киркоров о феномене своего успеха.

За последние несколько лет в стане поклонников певца прибыло: молодежь высоко оценила новые хиты исполнителя. Но если в творчестве артиста наблюдается подъем, что происходит в его сердечных делах? С 2017-го окружающие шептались о романе Киркорова с диджеем Катей Гусевой, которая всюду сопровождала его на мероприятиях. О спутнице Король российской эстрады отзывался тепло, однако любовную связь не подтверждал.

«Катя как инопланетянка, не похожая на общую массу людей, — делился он со «СтарХитом». — Правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе».

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Однако в недавнем прямом эфире в Instagram певец заверил поклонников, что пока не думает о романах. «Мое сердце сейчас не занято. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы влюбиться, — отметил он. — Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве. Последние 20 лет все заканчивалось крахом, потому что я ничего не получал взамен, но много отдавал. Я постоянно обманывался — мне это надоело. Сейчас у меня та самая пауза, когда ничего нет, и я этому безумно рад».

Фото: Яна Яворская/PhotoXPress.ru, Gennadiy Usoev, Vadim Tarakanov / Legion-Media, Tony Barson Archive/Getty Images, Роман Кузнецов/«Антенна-Телесемь», личный архив

