СМИ узнали, что фильм "Иллюзия обмана 3" официально взят в работу

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что кинокомпания Lionsgate работает над третьей частью детективного триллера "Иллюзия обмана", сообщает THR.

По информации издания, сценарий напишет номинант на премию "Оскар" за работу в драме "Афера по-американски" Эрик Уоррен Сингер.





"Ему всегда нравились истории об иллюзиях, и к нам он пришел с замечательной историей, которая выводит Всадников на совершенно новый уровень", — прокомментировал президент кинокомпании Lionsgate Натан Кахане.

Продюсерами проекта выбрали Бобби Коуэна, который занимался первыми двумя фильмами, и Алекса Куртцмана ("Звездный путь", "Мумия").

Создатели картины уже делают все возможное, чтобы в картине появились актеры из первых частей: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Дэвид Франко, Марк Руффало, Майкл Кейн и Морган Фримен. Известно, что в будущей ленте появятся новые персонажи.

В "Иллюзии обмана" рассказывается о группе фокусников (Всадники), которые с помощью гениальных трюков устраивает масштабные ограбления прямо на глазах у полиции и многотысячной толпы. А потом также эффектно скрываются.