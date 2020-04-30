Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ узнали, что фильм "Иллюзия обмана 3" официально взят в работу

СМИ узнали, что фильм "Иллюзия обмана 3" официально взят в работу
СМИ узнали, что кинокомпания Lionsgate работает над третьей частью детективного триллера "Иллюзия обмана", сообщает THR.

По информации издания, сценарий напишет номинант на премию "Оскар" за работу в драме "Афера по-американски" Эрик Уоррен Сингер.


"Ему всегда нравились истории об иллюзиях, и к нам он пришел с замечательной историей, которая выводит Всадников на совершенно новый уровень", — прокомментировал президент кинокомпании Lionsgate Натан Кахане.

Продюсерами проекта выбрали Бобби Коуэна, который занимался первыми двумя фильмами, и Алекса Куртцмана ("Звездный путь", "Мумия").


Создатели картины уже делают все возможное, чтобы в картине появились актеры из первых частей: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Дэвид Франко, Марк Руффало, Майкл Кейн и Морган Фримен. Известно, что в будущей ленте появятся новые персонажи.

В "Иллюзии обмана" рассказывается о группе фокусников (Всадники), которые с помощью гениальных трюков устраивает масштабные ограбления прямо на глазах у полиции и многотысячной толпы. А потом также эффектно скрываются.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей
Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа
США преодолели страшный рубеж в 60 тыс. умерших от Covid-19
США преодолели страшный рубеж в 60 тыс. умерших от Covid-19
Россиянам покажут жизнь Нагиева на карантине и самый мистический балет
Россиянам покажут жизнь Нагиева на карантине и самый мистический балет
На Ставрополье сообщили о неожиданной смерти главы краевой столицы
На Ставрополье сообщили о неожиданной смерти главы краевой столицы
Слухи о романах, брак с Пугачевой и долгожданные дети. Личная жизнь Филиппа Киркорова
Слухи о романах, брак с Пугачевой и долгожданные дети. Личная жизнь
Модная битва: Алена Чехова против Надежды Сысоевой
Модная битва: Алена Чехова против Надежды Сысоевой
Россияне признались в тоске по работе
Россияне признались в тоске по работе
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 30 апреля
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 30 апреля
СМИ узнали, что фильм "Иллюзия обмана 3" официально взят в работу
СМИ узнали, что фильм "Иллюзия обмана 3" официально взят в работу
Фото до и после — как солистка Little Big выглядела до феноменального похудения
Фото до и после — как солистка Little Big выглядела до феноменального

Топ на сегодня

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили
Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские самолеты
Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по

Еще по теме

Вуди Харрельсон дебютирует в режиссуре
Звезда «Иллюзии обмана» готовится впервые стать отцом
Шокирующие гипотезы - 352 выпуск - Иллюзия обмана (24.10.2017)
Человек с сильным нарциссизмом: Вуди Харрельсон об общении с Дональдом Трампом