Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин назвал условие для продления проездных

Собянин назвал условие для продления проездныхФото: Shamil Zhumatov / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на указ градоначальника.

Так, если в период самоизоляции москвичи совершали поездки не более восьми раз, то им продлят срок действия проездных. Их можно будет продлить на все время действия билета, которое пришлось на период с 30 марта по 11 мая, но не менее чем на пять дней.

Условия касаются проездных, рассчитанных на 60 поездок, 30, 90 либо 365 дней, а также билетов ТАТ. Чтобы продлить проездной после 11 мая, необходимо обратиться на кассу метро, информационную стойку или киоск Мосгортранса.

Ранее Собянин назвал условие для снятия режима самоизоляции после майских праздников в Москве. По его словам, это будет возможно только при позитивной динамике по коронавирусу.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. Изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. Больше всего инфицированных — в Москве: более 3 тысяч случаев за сутки и почти 54 тысячи — за все время с начала эпидемии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Айза Анохина мучается от ужасных последствий пластики
Айза Анохина мучается от ужасных последствий пластики
Окончание эпидемии коронавируса во всем мире спрогнозировали на одном сайте
Окончание эпидемии коронавируса во всем мире спрогнозировали на одном
Рубль вырос в апреле к доллару и евро более чем на 5%
Рубль вырос в апреле к доллару и евро более чем на 5%
Бабкину выписали из больницы
Бабкину выписали из больницы
Без Москвы не получится. Сенатор предрек налаживание отношений ЕС с РФ
Без Москвы не получится. Сенатор предрек налаживание отношений ЕС с РФ
Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус
Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус
Скворцова оценила действия регионов в борьбе с развитием эпидемии
Скворцова оценила действия регионов в борьбе с развитием эпидемии
Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплаты за апрель на борьбу с Covid-19
Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплаты за апрель на борьбу с
Эшли Симпсон станет мамой в третий раз
Эшли Симпсон станет мамой в третий раз
Филипп Киркоров выпустил вторую часть нового альбома "Романы"
Филипп Киркоров выпустил вторую часть нового альбома "Романы"
Собянин назвал условие для продления проездных
Собянин назвал условие для продления проездных
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили

Топ на сегодня

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
В Екатеринбурге предотвратили теракт, трое бандитов убиты
В Екатеринбурге предотвратили теракт, трое бандитов убиты
Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о COVID-19
Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию

Еще по теме

В Петербурге стоимость поездки в метро выросла с 35 до 45 рублей
Интервал между поездками по суточному проездному в петербургском метро увеличили
Тайм-аут для суточных проездных в петербургском метро вырос вдвое
Из больших московских автобусов и трамваев решили убрать турникеты