Собянин назвал условие для продления проездных
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на указ градоначальника.
Так, если в период самоизоляции москвичи совершали поездки не более восьми раз, то им продлят срок действия проездных. Их можно будет продлить на все время действия билета, которое пришлось на период с 30 марта по 11 мая, но не менее чем на пять дней.
Условия касаются проездных, рассчитанных на 60 поездок, 30, 90 либо 365 дней, а также билетов ТАТ. Чтобы продлить проездной после 11 мая, необходимо обратиться на кассу метро, информационную стойку или киоск Мосгортранса.
Ранее Собянин назвал условие для снятия режима самоизоляции после майских праздников в Москве. По его словам, это будет возможно только при позитивной динамике по коронавирусу.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. Изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.
По состоянию на 30 апреля, в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. Больше всего инфицированных — в Москве: более 3 тысяч случаев за сутки и почти 54 тысячи — за все время с начала эпидемии.